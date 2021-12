Real Madrid : Mbappe reporté en mars 2022

Le moment ne pouvait pas être mieux, Sergio Ramos inaugure un gymnase à Madrid et s’est présenté en conférence de presse le jour où le tirage au sort de la Ligue des champions a croisé son Paris Saint Germain avec le Real Madrid. Et contrairement à ce que beaucoup croyaient, au lieu de calmer les eaux il se déclara plus fort que jamais.

Selon Mundo Deportivo, interrogé sur le match, l’ancien capitaine blanc a déclaré : «Mon bouclier est celui du PSG et j’irai à la mort.» Cependant, il a ajouté : «Le destin est capricieux. Je souhaite que nous ayons une autre équipe. Ils connaissent l’affection que j’ai pour Madrid, pour les fans et cela ne changera jamais. Il est temps d’affronter le présent : je suis un joueur du PSG et je vais défendre mon équipe.»

Les débuts de Sergio Ramos avec le maillot du PSG

Même s’il a toujours de l’affection pour l’institution et tout ce qu’il a vécu, Sergio Ramos ne doute pas qu’il mettra tout en œuvre avec son équipe à la recherche d’une qualification pour les quarts de finale.

Il sait que ce n’est pas du tout facile à cause du grand merengue présent, mais il connaît aussi la qualité des footballeurs que possède son équipe, et il ne doute pas qu’ils laisseront une belle image.

Sergio Ramos a-t-il déjà affronté le Real Madrid dans sa carrière ?

À la surprise de beaucoup, Sergio Ramos a affronté l’équipe merengue. Il l’a fait quand il était joueur de Séville (avant d’atteindre la Maison Blanche), ce sera la deuxième fois qu’il le fera et dans pas moins d’un huitième de finale du tournoi le plus important de tous au niveau des clubs.