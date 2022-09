Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Karim Benzema

Shakira oublie pour le moment sa situation avec Gérard Piqué. La chanteuse colombienne a profité du bon temps avec l’homme de sa vie et il s’agit de son père.

Au milieu de la lutte que mène Shakira avec Gerard Piqué pour la garde de leurs enfants, l’artiste colombienne a décidé d’oublier tous ses problèmes et de fêter l’anniversaire de son père, William Mebarak, qui vient d’avoir 91 ans. Comme il l’avait fait en d’autres occasions, il lui a chanté, cette fois, un beau boléro que son père écoutait avec passion (voir vidéo).

Malgré les succès que lui procure sa facette d’artiste, c’est une saison difficile pour Shakira, surtout dans sa vie sentimentale. À la rupture avec Gérard Piqué et ses prétendus déboires avec le Trésor, s’est ajouté l’état de santé délicat de son père. Après avoir passé le Covid-19, il a subi deux chutes graves qui l’ont fait passer par le bloc opératoire. Pour cette raison, sa famille a été très inquiète et très consciente de son évolution. Bien qu’il y ait aussi eu du temps pour les célébrations.

Le père de la Colombienne a toujours été un soutien fondamental dans la vie de sa fille. Sans aucun doute, sa famille est son refuge le plus précieux en ces temps difficiles. «Papa, tu as traversé le COVID, deux chutes et deux opérations. Ça a été beaucoup cette année et tu as toujours 91 ans, tu m’apprends la résilience et l’amour sans bornes tous les jours», a déclaré l’artiste