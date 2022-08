Réal Madrid : Luka Modric a franchi une étape historique

Arrivé en 2012, Luka Modric fête aujourd’hui ses 10 ans avec le Real Madrid. Une dizaine d’années richissime avec pleins de trophée. S’adressant à la presse ibérique, le joueur a exprimé sa joie.

Le milieu de terrain a admis qu’accepter l’invitation du colosse espagnol était l’une des meilleures décisions qu’il ait jamais prises. «Signer au Real Madrid a été l’une des meilleures décisions de ma vie. Jouer ici est un rêve dont je ne veux pas encore me réveiller», a déclaré le milieu de terrain, s’adressant à AS .

La signature du talentueux joueur était une demande expresse de José Mourinho et le joueur est arrivé de Tottenham pour 30 millions d’euros, plus cinq buts. Modric a 21 titres, 439 apparitions pour les Blancs , un Ballon d’Or, le prix du meilleur et le joueur de l’année de l’UEFA en 2018.