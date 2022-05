Real Madrid : «Les finales sont très compliqué, mais le but hors-jeu…», Karim Benzema

Le Real Madrid bat Liverpool et remporte sa 14e Ligue des champions. Karim Benzema réagi.

«Nous avons gagné la Liga, nous avons gagné la Ligue des champions, ça a été une année très difficile. Ce fut une finale très méritée et aujourd’hui nous avons montré que nous sommes plus vivants que jamais. Les finales sont très compliqué, mais le but hors-jeu nous a servi à entrer dans le match.»