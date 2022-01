Real Madrid : le message de Karim Benzema à Cristiano Ronaldo avec leurs fils !

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a lancé un joli clin d’œil à Cristiano Ronaldo en partageant une tendre photo de leurs fils sur les réseaux sociaux ce vendredi 28 janvier 2022.

Depuis leur passage au Real Madrid entre 2009 et 2018, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont noué une amitié solide en témoigne leurs retrouvailles lors du match de l’Euro entre le Portugal et la France en juin dernier où ils se sont pris bras dessus bras dessous à la mi-temps. D’ailleurs, le Nueve a publié une photo en marge de cette rencontre.

Quand les fils des deux joueurs posent ensemble !

Sur Instagram, l’attaquant du Real Madrid a partagé une photo de leurs deux fils en train de prendre la pose ensemble tout en interpellant CR7 avec pour légende : «Quoi d’autre ? Cristiano».

Pour rappel, cette scène était visible dans la série produite par Netflix sur la compagne du quintuple Ballon d’or, Georgina Rodriguez.