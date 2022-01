Real Madrid : le domicile de Karim Benzema cambriolé !

Hospitalisé mardi, Pelé n’est pas resté longtemps à l’hôpital de Sao Paulo. Pour autant, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la légende brésilienne. A en croire ESPN, l’ancien n°10 souffre en effet d’un cancer généralisé avec différentes tumeurs au foie, à l’intestin ou au poumon.

Lire aussi : Real Madrid : le domicile de Benzema cambriolé !

Lire aussi : N’Golo Kanté : combien gagne l’international français de Chelsea par semaine ?

Lire aussi : Cristiano Ronaldo et le régime le plus cher du monde : c’est ce qu’il lui en coûte pour déjeuner

Lire aussi : Kanté a mentionné l’attaquant le plus coriace qu’il ait jamais eu comme rival

Le triple vainqueur de la Coupe du monde (1958, 1962, 1970) avait été admis à l’hôpital pour des séances de chimiothérapie devant soigner un cancer au colon diagnostiqué en septembre dernier et qui lui avait valu une opération afin de retirer une tumeur.

Lire aussi : Cristiano Ronaldo, Lionel Messi… : la liste des joueurs qui détestent regarder le football

Lire aussi : José Mourinho et le jour qui a failli faire pleurer Cristiano Ronaldo

Lire aussi : Karim Benzema : «Celui qui critique Lionel Messi, c’est qu’il n’a….»

Lire aussi : Gims polygame et marié à une deuxième femme au Maroc ? Le chanteur répond enfin !

Mais, l’état de santé du Brésilien s’est détérioré ces dernières semaines et les examens pratiqués ont donc révélé l’apparition de nouvelles tumeurs attestant d’un cancer généralisé.

Lire aussi : «Il a mis une fille enceinte», Neymar papa à 19 ans, ses rares confidences sur son fils

Lire aussi : Kylian Mbappé : après son accident, son frère sort du silence

Lire aussi : Le conseil d’Ibrahimovic à Kylian Mbappé pour son avenir

Contraint de faire des aller-retour à l’hôpital pour suivre des séances de chimiothérapie, Pelé avait été hospitalisé en soins intensifs durant quelques jours au mois de décembre avant de pouvoir rentrer chez lui afin de passer les fêtes en famille.

Alors que le pays s’inquiète pour l’état de santé de sa plus grande icône, les médecins de l’ancien meneur de jeu ont publié un bref communiqué sans évoquer l’aggravation de son état de santé.

«Edson Arantes do Nascimento (le vrai nom de Pelé) a été admis à l’hôpital Albert-Einstein les 19 et 20 janvier pour poursuivre le traitement de la tumeur du côlon, identifiée en septembre 2021, ont écrit les trois médecins en charge de son suivi. Le patient est sorti ce jeudi et se trouve dans un état cliniquement stable», ont-ils fait savoir.