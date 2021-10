Real Madrid : «le Ballon d’Or n’est pas un objectif», Karim Benzema

L’attaquant français du Real Madrid a affirmé que le trophée de France Football ne l’obsédait pas plus que cela. Karim Benzema fait partie des nommés pour le titre du Ballon d’Or.

Il est même considéré comme l’un des favoris par de nombreux spécialistes et plusieurs anciennes gloires du Real se sont positionnées en sa faveur. De quoi espérer une consécration le 29 novembre prochain à Paris ?

L’attaquant français ne cache pas que remporter ce trophée lui ferait beaucoup plaisir, car cela «fait partie des rêves» qu’il avait en étant gamin. «C’est bien déjà d’être dans les 30. Et c’est un rêve que j’ai depuis je suis tout petit, comme j’en ai eu beaucoup. Comme jouer pour le Real ou gagner une Coupe d’Europe», a-t-il déclaré dans un entretien à BeIn Sports.

«Ne pas perdre de l’énergie à penser au Ballon d’Or»

Tout en avouant que le prix de France Football ne le laisse pas insensible, l’ancien Lyonnais a indiqué ne pas trop y penser pour ne pas se laisser polluer l’esprit.

«Ce n’est pas une question d’objectif, car si tu commences à réfléchir comme ça tu laisses beaucoup d’énergie et ce n’est pas le plus important. Le plus important c’est de procurer quelque chose sur un terrain de foot, par des gestes techniques, de belles passes, des contrôles. Faire le show. Moi, j’aime le beau jeu».

Enfin, KB9 a conclu en confiant que s’il venait à être couronné alors ça sera mérite d’un ensemble et non une distinction personnelle. «C’est un trophée individuel mais c’est aussi collectif. Si un jour t’arrives à le gagner, c’est que tous tes coéquipiers te l’ont permis. Que ça soit ceux du club ou de la sélection».