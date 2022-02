Real Madrid : la tendance aurait évolué pour ce crack de Carlo Ancelotti…

The Daily Mirror a révélé dans la journée de jeudi que le PSG se serait d’ores et déjà résigné sur le fait que Kylian Mbappé devrait bel et bien quitter le club de la capitale lors de la prochaine intersaison afin de rejoindre le Real Madrid.

Et pour le remplacer, le PSG serait enclin à l’idée d’aligner Neymar, Lionel Messi ainsi que Cristiano Ronaldo.

L’objectif serait de formuler un contrat bon pour une saison à l’attaquant de Manchester United si ce dernier trouvait le moyen de quitter les Red Devils en fin de saison. Le ton est donné.