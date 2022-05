Real Madrid : la folle réaction de Didier Drogba après le 2e but de Rodrygo (vidéo)

La Ligue des Champions a encore donné des frissons le mercredi 4 mai, entre le Real Madrid et Manchester City. Battu 3-1 par la Casa Blanca, les SkyBlues ne disputeront pas une deuxième finale consécutive après celle perdu face à Chelsea l’année précédente.

En effet, mené 1-0 jusqu’à la 90e minute le Brésilien Rodrygo a inscrit un doublé pour sauver son équipe et son deuxième a étonné la légende Didier Drogba consultant hier pour ce match. La légende de Marseille n’a pas caché sa joie après le second but de Rodrygo.