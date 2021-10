Réal Madrid : la folie que Marcelo était prêt à faire pour conquérir Clarice Alves

Yanina Latorre a lu la lettre que le footballeur aurait envoyée à la femme d’affaires après leur séparation : «Je viens de faire une erreur de connard.»

Wanda Nara et Mauro Icardi se sont réconciliés. Ils se sont à nouveau montrés ensemble et ont partagé des images de la famille unie sur les réseaux sociaux. Cependant, l’actualité autour du scandale qui a eu lieu il y a quelques jours continue d’apparaître et de transformer le couple en tendance.

Et c’est que lundi dernier, Wanda a expliqué sur Instagram quelles étaient les raisons qui l’avaient amenée à se réconcilier avec le père de ses deux filles après le «mauvais moment» qu’elles ont vécu (le flirt de Mauro avec China Suárez) et, l’une de ces raisons C’était un lettre que le footballeur lui a envoyée.

«Il m’a écrit une lettre comme personne ne m’avait jamais écrit : «Je t’ai tout donné et tu as tout, j’espère que tu peux être heureux parce que ça me rendrait heureux. Et puis j’ai réalisé quelque chose : qu’avoir tout ce que j’ai rien sinon je suis avec lui», a déclaré la femme d’affaires argentine.

Quelques heures plus tard, Yanina Latorre a lu à Los Angeles de la Mañana la prétendue lettre qu’Icardi aurait envoyée à Wanda, qui ne reproduit à aucun moment cette phrase que la blonde a partagée, et qui est bien plus combative que romantique.

«Encore une fois je t’ai montré les choses comme je te l’avais dit. Je ne t’ai jamais menti ni rien inventé, j’ai juste fait une erreur de connard. Là tu as signé tout ce qui était nos rêves d’il y a huit ans, ceux que nous voulions réaliser et projetons un avenir ensemble», dit la lettre que Latorre attribue à Icardi (mais qui n’a été confirmée par aucun des protagonistes) et ajoute :

«J’espère que vous l’apprécierez maintenant et je serai calme car je sais que pour le reste de ma vie tu n’as rien à te reprocher Tu ne te rends pas compte que la seule chose que tu veux c’est divorcer, je t’ai aussi dit de le demander, même si en moi et dans mon âme c’est la pire chose qui puisse m’arriver . J’espère que vous apprécierez tout parce que je sais que je ne suis pas une personne merdique.»

Après avoir discuté dans le programme dirigé par Ángel De Brito si le contenu est romantique ou non, Latorre a continué à lire le message supposé de Mauro à Wanda : «Je suis une bonne personne et je me suis complètement donné à vous. vous le savez tous. Je suis un grand père, je donne ma vie pour mes filles et cela me rend fier. Je suis un grand beau-père, qui depuis la minute zéro a donné ma vie pour les enfants pour les rendre heureux. Je suis tout ça et je n’ai pas à personne ne le dit. Il suffit que je le sache.»

Plus tard, a poursuivi le panéliste, le footballeur aurait évoqué l’argent qu’ils ont tous les deux. «Je ne suis pas intéressé par le matériel, que je te l’ai toujours donné. Étant millionnaire, je m’habille de vêtements H&M et Amazon, pour que tu aies une idée, et tu la connais très bien», a-t-il lu et souligné :

«Comme à la suite de tout ça que je vais te dire, je ne peux pas continuer à supporter tes mauvais traitements, tu me négliges, tu me connards comme tu le fais toujours. Tout ça et bien plus. Je ne suis pas une merde et je ne le fais pas Je ne le mérite pas. J’espère qu’avec tout le matériel, vous êtes heureux. Vous l’avez déjà. en votre pouvoir».

Mais la lettre ne s’est pas arrêtée là. D’après Latorre, le footballeur aurait écrit ceci : «Maintenant tu veux baiser, tu veux écrire avec des mecs… J’espère que le prochain footballeur c’est 1% de ce que j’étais avec toi. Tu as tout gâché pour une conversation de merde ça ne signifiait rien pour moi. Vous êtes aveugle et vous ne pouvez même pas voir au-delà du téléphone. Vous regardez juste des conneries et envoyez des données à la presse.»

La fin de la lettre, comme ils lisaient, était plus affectueuse. «Je ne l’aurais jamais attendu de vous, mais je suis réel et je sais que les gens changent. Merci pour tout ce que nous étions. Merci pour les deux filles que vous m’avez données. Merci de m’avoir apporté le soutien dont j’avais besoin et désolé d’être la merde que j’étais et tout perdre à cause d’une erreur. J’espère que tu es heureux, tu le mérites, et si ce n’est pas à mes côtés tu trouveras où être».