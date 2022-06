Real Madrid : Kylian Mbappé répond à Aurélien Tchouameni

Comme annoncé par son Président, Javier Tebas, La Liga a déposé plainte contre le Paris Saint-Germain et Manchester City, pour non respect du FairPlay financier et des principes de concurrence, estimant que les deux clubs soutenus par les Etats du Golfe dérèglent le marché économique du football.

La plainte contre le Français a été déposée cette semaine, sur la base du renouvellement du contrat de Kylian Mbappé, tandis que la plainte contre City a été déposée en avril, avant la signature officielle d’Erling Haaland de Dortmund, en échange de 75 millions d’euros.

Dans une note officielle, la Ligue espagnole a estimé que les accords de Mbappé et Haaland «altèrent l’écosystème et la durabilité du football, nuisent à tous les clubs et ligues européens et ne servent qu’à gonfler artificiellement le marché avec de l’argent non généré par le football».

L’instance a accusé le PSG et Manchester City de recevoir «un financement irrégulier» via des opérations «qui ne correspondent pas aux conditions du marché ou n’ont pas de sens économique».

La Liga a ajouté avoir engagé des avocats en France et en Suisse dans le but d’engager des actions administratives et judiciaires devant les instances compétentes en France et dans l’Union européenne, en raison d’éventuels conflits d’intérêts du président du PSG Nasser Al-Khelaifi, qui cumule les fonctions à l’UEFA, à l’ECA (Association des clubs européens) et à BeIN Sports.