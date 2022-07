Real Madrid : «Karim Benzema me dit toujours…», Vinicius

Selon The Athletic, Cristiano Ronaldo voyage aujourd’hui, lundi, pour marquer son retour à Manchester. Selon la même source, il ne s’agit pas d’un retour définitif mais d’une discussion avec les dirigeants du club anglais sur son avenir.

L’international portugais devait se présenter pour la pré-saison le 4 juillet, mais il a invoqué des problèmes familiaux et, depuis, il est incertain. Comme on le sait déjà, le Portugais de 37 ans veut quitter le club pour jouer dans un autre qui est en Ligue des champions. Mais Manchester United, comme l’a révélé l’entraîneur, Erik ten Hag, n’est pas disposé à négocier Ronaldo et compte sur lui pour la nouvelle saison.

On ne sait pas, pour l’instant, si Ronaldo sera réintégré à l’entraînement mardi, mais ce sera certain dans les prochains jours, garantit The Athletic. Une conversation franche et en face-à-face entre le Portugais et l’entraîneur néerlandais aura lieu pour clarifier le futur immédiat du portugais. Rappelons qu’avant le début officiel de la saison, le 7 août, contre Brighton, Man. United jouera également des matchs amicaux avec l’Atlético Madrid et le Rayo Vallecano.