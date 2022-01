Real Madrid : Karim Benzema, gros coup de tonnerre en vue ?

La rumeur lancée par El Nacional a de quoi surprendre: Karim Benzema serait prêt à quitter le Real Madrid l’été prochain si le recrutement madrilène n’allait pas dans son sens.

Le Real Madrid est à la fête depuis le début de l’année: tranquille leader de la Liga avec points d’avance sur le FC Séville, aisément qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le club merengue a ouvert son palmarès, dimanche, en remportant la Supercoupe d’Espagne. Tombeurs du Barça en demi-finale, les Madrilènes l’ont en effet emporté 2-0 face à l’Athletic Bilbao en finale.

Et si les troupes de Carlo Ancelotti n’en finissent plus de flamber, c’est notamment grâce au tandem Karim Benzema–Vinicius, irrésistible depuis le début de saison avec buts pour le Français et autres pour son compère brésilien.

Les dirigeants madrilènes n’en comptent pas moins bouleverser leur attaque l’été prochain. Non seulement en attirant Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain, mais également en recrutant Erling Haaland.

La menace de Benzema

Mais à en croire El Nacional, si une éventuelle arrivée du champion du monde tricolore comblerait d’aide l’ancien Lyonnais, il en est tout autrement de celle du phénomène. A tel point que le Français aurait menacé de quitter le Real Madrid si l’attaquant du Borussia Dortmund débarquait bel et bien dans la capitale espagnole l’été prochain.

Si une signature de Bondynois ne remettrait pas cause le statut de titulaire de son partenaire en équipe de France, il en serait tout autrement de celle du natif de Leeds. Et ce d’autant plus que Vinicius apparaît désormais indiscutable dans son couloir.