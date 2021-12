Real Madrid : Karim Benzema fixe une énorme condition

Afin de maximiser ses chances de concrètement évoluer sur tous les tableaux pour les années à venir, le Real Madrid espérerait à la fois mettre la main sur Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Un duo d’enfer auquel le PSG ne compterait pas témoigner la saison prochaine, au point de sortir le grand jeu pour recruter Haaland.

Sur le plateau de The Transfer Window Podcast, Duncan Castles a confié qu’il faudrait ajouter le PSG à la liste de potentielles destinations pour Erling Haaland en raison du départ probable de Kylian Mbappé lors de la prochaine intersaison.

Le PSG refuserait catégoriquement de voir Florentino Pérez pouvoir compter à la fois sur Mbappé et Haaland au Real Madrid et prévoirait bien de piocher dans ses ressources financières afin de parvenir à ses fins en répondant aux attentes d’Alf-Inge Haaland et Mino Raiola.

L’agent d’Haaland disposerait d’ailleurs d’une très bonne relation avec le Paris Saint-Germain. Ce qui pourrait peser lourd dans la balance au moment de la décision finale…