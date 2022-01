Real Madrid : Karim Benzema et Vinicius Jr ridiculisent le Barça

Au lendemain de l’agression subie par trois journalistes algériens à Douala, en marge de la CAN 2021, Samuel Eto’o leur a apporté son soutien. Le président de la Fédération camerounaise a appelé les autorités de son pays à garantir la sécurité de «ses frères», venus suivre la compétition des Fennecs.

Samuel Eto’o était présent à la télévision algérienne aux côtés de Charaf-Eddine Amara, son homologue de la FAF et a adressé un long message aux trois journalistes présents pour assister aux prestations des Fennecs et agressés par des hommes armés de couteaux.

«Nos chers frères journalistes, je tiens à vous présenter nos sincères excuses parce que certains de nos frères ont été agressés à Douala», a tout d’abord déclaré l’ex-attaquant des Lions Indomptables.

Avant d’ajouter ceci : «je vous demande humblement de dire à ces frères que nous demandons pardon. Ce n’est pas l’hospitalité camerounaise. Je vous prie de leur demander pardon et de leur dire qu’ils sont chez eux.

Nous allons saisir notre ministre et toutes nos autorités pour leur dire que nos frères sont dans notre pays et ils doivent se sentir en sécurité comme s’ils étaient à Alger (…) Que Dieu vous bénisse et que votre séjour se passe de la meilleure des manières chez vous au Cameroun».

Quelques heures après le début de la compétition, trois journalistes algériens ont été violentés par des hommes armés de couteaux. Deux d’entre eux ont été blessés et pris en charge pour des blessures essentiellement superficielles. Le troisième s’en est sorti indemne.