Real Madrid : Karim Benzema envoie un message fort à Florentino Perez

Kylian Mbappé préfère rester évasif sur son favori pour le Ballon d’or. Questionné par TNT Sports Brasil, l’attaquant parisien n’a pas donné de réponse claire concernant le lauréat 2022.

«C’est difficile parce que la saison n’est pas finie. Il y a pas mal de prétendants et il faut attendre de voir qui va faire quoi. C’est la première année où les règles ont changé. Les titres collectifs comptent moins, c’est vraiment le joueur qui est le plus impressionnant. C’est la première année du changement, donc c’est difficile de dire», a estimé le champion du monde.

Benzema en favori

Auteur d’une saison exceptionnelle sous le maillot du Real Madrid, Karim Benzema s’impose comme le principal favori à la succession de Lionel Messi. Finaliste de la Ligue des champions avec les Merengue.

L’attaquant français a inscrit 44 buts et donné 15 passes déccisives en 45 matchs toutes compétitions confondues et a réalisé des performances incroyables en C1 (triplés face au PSG et Chelsea, trois buts en deux matchs contre Manchester City). Mais le capitaine madrilène est notamment concurrencé par Sadio Mané et Kévin De Bruyne pour rafler la mise.

Outre Luis Suarez, Karim Benzema a reçu le soutien de Didier Deschamps dans sa quête du Ballon d’or. «Je suis à fond pour que ce soir un joueur français», expliquait le sélectionneur des Bleus au micro de BeIN Sport.

«Kylian Mbappé est dans la lutte aussi mais on ne va pas se raconter d’histoire, à part des années ‘bizarres’ ce sont des attaquants qui gagnent cette récompense individuelle, poursuit le coach. De part ce qu’il fait tout au long de l’année avec son club et avec nous aussi, l’équipe de France, Benzema le mérite.» Le Ballon d’or sera remis en octobre 2022.