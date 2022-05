Real Madrid : «Je n’y crois pas. En plus, l’arbitre a…», Thibaut Courtois

L’une des principales figures du Real Madrid en finale de la Ligue des champions était Thibaut Courtois. Le Belge et ses arrêts ont été essentiels pour remporter la 14e Ligue des champions merengue.

Après avoir remporté le trophée, il s’est occupé des médias, envoyant un message à ceux qui étaient contre son équipe.

«C’est incroyable. Tant d’années, tant de travail, venir dans le club de ma vie… hier, j’ai dit lors de la conférence de presse que Madrid gagne et j’ai vu beaucoup de Liverpool me critiquer. Mais aujourd’hui, nous avons montré une fois de plus qui est le roi de l’Europe», Courtois condamné aux micros Movistar.

«Je me sens très bien cette année, nous avons fait un excellent travail. Une fois que vous avez fait le premier arrêt, c’est juste ‘focus’. Aujourd’hui, personne ne pouvait m’enlever mon désir de gagner une Ligue des champions. Pour mes morts, j’allais en gagner un», a-t-il ajouté entre les rires du gardien belge.

«Je n’y crois pas. En plus, l’arbitre a rajouté cinq minutes, et j’ai dit ‘comment ? s’il ne s’est rien passé’ , mais bon, on a su tenir. me marier et je ne pourrai pas être là», a conclu Courtois.