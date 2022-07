Real Madrid : «Il est possible que Mbappé vienne…», le nouveau tacle de Luka Modric

Après avoir déjà glissé un petit tacle au numéro 7 parisien en marge de la finale de la Ligue des champions, Luka Modric en a remis une couche au cours d’un récent entretien accordé au média croate Sportke Novosti.

«Mbappé a choisi le PSG, c’est son droit et maintenant il doit vivre avec cette décision, a ainsi soufflé le milieu madrilène. Nous pensions tous qu’il viendrait chez nous, mais cela ne s’est pas produit, et maintenant ? On ne va pas crucifier l’homme…

Mbappé est un grand joueur, mais comme je le répète toujours, dans n’importe quel contexte, aucun joueur n’est plus important que le club. Le Real est le plus grand, au-dessus de chaque joueur et ce sera toujours comme ça.»

Malgré cet affront fait au grand Real Madrid, le Ballon d’Or 2018 a laissé entendre que la porte pourrait de nouveau s’offrir ans les années à venir. «Il est possible que Mbappé vienne dans quelques années», a-t-il estimé.

«Il semble avoir une alchimie entre lui et le Real. Si selon la logique du football, qui était valable jusqu’à la pression des milieux socio-politiques et d’intérêt à Paris, Mbappé suivrait probablement son ancienne envie de jouer pour le Real.

Même s’il semble maintenant, en particulier chez les fans, que les liens sont rompus. Mais les choses peuvent changer…»

Au terme d’un suspense interminable, Kylian Mbappé a finalement décidé en mai dernier de prolonger de trois ans son bail avec le Paris Saint-Germain, déclinant du même coup l’offre du Real Madrid, qui a pourtant longtemps cru tenir la corde.