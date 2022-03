Real Madrid : «Il est dans le football depuis plus de quarante ans et…», Casemiro

Au cours d’un entretien pour As, Casemiro est revenu sur l’actualité du club merengue, répondant à des questions sur Mbappé et Haaland par exemple mais également sur son entraîneur Carlo Ancelotti.

L’Italien est l’un des plus grands techniciens de l’histoire, et son palmarès parle pour lui : «Ancelotti est un gentilhomme, un gentleman. Il est dans le football depuis plus de quarante ans et il a gagné tout le respect. Pas seulement pour ce qu’il a gagné, ce dont nous pourrions parler pendant toute une journée.»

Le Brésilien, qui a remporté sa première Ligue des Champions sous les ordres de Carletto, désigne la meilleure qualité du Transalpin : «pour moi, la meilleure chose chez Ancelotti, c’est son ambition de vouloir gagner. Carlo cherche toujours à gagner. Et puis, tactiquement, il y en a peu comme lui dans le monde.

C’est un maître. De plus, pour moi, cela a été un avantage de l’avoir parce qu’il a joué en tant que milieu défensif, et je lui demande constamment des informations sur les situations de jeu. Il m’aide beaucoup. Ancelotti respire le football.»