Real Madrid : Gareth Bale explique pourquoi il n’a pas assisté aux célébrations du titre

L’attaquant gallois du Real Madrid, Gareth Bale, s’est excusé pour son absence ce samedi avec le reste de l’équipe lors des célébrations pour avoir remporté le titre de LaLiga Santander 2021-2022 et a assuré que son problème de dos l’en empêchait.

«Champions. Très déçu de ne pas pouvoir faire partie des célébrations ce soir à cause d’un spasme au dos, mais très fier de l’équipe pour avoir remporté le titre ! Profitez de ce soir les gars ! Hala Madrid», a écrit Bale sur son compte Twitter.

CAMPEONES 🏆💪🏼

So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad back spasm but really proud of the team for winning the title! Enjoy tonight boys! #HalaMadrid pic.twitter.com/RbXttKwHSE

— Gareth Bale (@GarethBale11) April 30, 2022