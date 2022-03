Real Madrid : Florentino Perez prépare un gros coup de balai, la liste des indésirables

Le duc et la duchesse de Cambridge effectuent leur premier voyage en solo dans les Caraïbes, Kate Middleton et le prince William sont en tournée au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth.

Un voyage qui provoque toutes sortes de réactions, car même l’avion dans lequel ces royals sont arrivés a été un sujet de conversation, ici on vous dit pourquoi.

Kate Middleton et le prince William ont voyagé pendant 11 heures à bord de l’avion RAF Voyager, qui a décollé de Brize Norton Air Station dans l’Oxfordshire, pour rejoindre les Caraïbes.

Quels pays des Caraïbes Kate et William visitent-ils ?

Le duc et la duchesse de Cambridge sont arrivés au Belize pour le début d’une tournée royale dans trois pays pour marquer le jubilé de platine de la reine Elizabeth, qui marque 70 ans sur le trône britannique.

Le couple a passé deux jours au Belize, pays du Commonwealth où la reine reste chef d’État, avant de se rendre en Jamaïque et aux Bahamas.

En descendant de l’avion, Kate et William ont été photographiés, faisant une grande impression sur leur avion spectaculaire, tant sa taille et sa capacité sont impressionnantes. Apparemment, le couple a peut-être voyagé avec son équipe de confiance et ses employés.

L’impressionnant avion de luxe de Kate et William

Ce véhicule aurait de la place pour 58 personnes de haut niveau ou en classe affaires et 100 autres sièges en classe économique, pour les déplacements des médias ou de la presse.

Il convient de mentionner qu’il y a quelques jours, des manifestants d’Indian Creek au Belize se sont opposés au couple faisant atterrir leur avion sur un terrain de football local. Les manifestants ont utilisé des banderoles pour montrer leur mécontentement et leur dégoût envers la monarchie.