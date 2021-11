«Real Madrid et Juventus pensaient que Cristiano Ronaldo était un fardeau»

Karl-Heinz Rummenigge, ancien directeur général du Bayern, a fait savoir que la Juventus regrette peut-être d’avoir négocié le départ de Cristiano Ronaldo pour Manchester United. L’équipe de Turin est huitième du championnat italien et peine à marquer.

«La même chose qui est arrivée au Real Madrid lorsque Ronaldo a été vendu en 2018. Ils pensaient qu’ils se débarrassaient d’un fardeau économique, mais Ronaldo marque toujours de manière cohérente. Il le prouve à Manchester United et l’Atalanta le sait», a souligné l’ancien attaquant de l’Inter, s’adressant à la Gazzetta dello Sport.

Profitant de l’occasion, Rummenigge a souligné la forme physique de l’attaquant portugais : «J’ai visité une fois le centre d’entraînement de la Juventus et j’ai été impressionné par ses muscles. Il a le corps d’un homme de 22 ans. Il préparait le geste qu’il fait pour fêter un but et nous avons commencé à rire».

«Je lui ai dit : “Qu’est-ce que tu fais ! Et il a répondu :” “Comment vais-je fêter quand je marque le prochain but ?” Peut-être que Ronaldo n’a pas ressenti l’amour des fans et du club. Il fallait trouver une solution économique. En fin de compte, la Juventus et Ronaldo étaient heureux de se séparer», a-t-il conclu.