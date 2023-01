Real Madrid : Cristiano Ronaldo rend visite à ses ex-partenaires avant le Clasico !

Le défenseur international français, qui risquait la prison à vie, a été déclaré non-coupable de six chefs d'accusation au terme d'un procès de plus de six mois. Mais une dernière affaire sera rejugée en juin prochain. Accusés de sept viols, d'une tentative de viol et une agression sexuelle, Benjamin Mendy était au cœur d'un long procès au côté de…