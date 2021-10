Real Madrid : ce que Ancelotti a dit à propos de Vinicius après la victoire du Real

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid s’est exprimé en conférence de presse après le match contre Liverpool

Diego Pablo Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, s’est présenté en conférence de presse pour donner ses impressions sur le match contre Liverpool.

Avez-vous eu de la malchance ?

«Je ne resterais pas avec une simple phrase comme chance ou malchance. Ils ont très bien commencé avec une grande force. Les deux premiers arrivés ont marqué deux buts pour nous. Toute autre équipe se serait effondrée, mais l’équipe a réagi. Nous avions celui de Joao, nous avions celui de Griezmann. Nous avons eu celui de Carrasco. L’expulsion est venue, la peine n’a pas été appliquée. C’était un beau match. Avec des protestations qu’il y a toujours pour les deux équipes. À Milan, ils nous ont profité d’une expulsion, et maintenant c’était l’inverse».

Décisions arbitrales

«Ils me connaissent depuis un certain temps. Sur le terrain je peux me fâcher, me plaindre. Mais j’accepte les décisions. Griezmann a été averti qu’il s’agissait d’un jeu rouge. Je ne pense pas que cela nous ait fait mal. L’arbitre a très bien fait. Liverpool a très bien commencé le match et nous avons très bien réagi. On a même eu celui de Correa dans les dernières minutes».

Réaction de l’équipe

«Nous avons commencé plus fort. Nous en avons déjà parlé dans le précédent. Salah est entré sur au moins 15 mètres et personne n’a pu le brancher. Un rebond nous n’allons pas vite au deuxième ballon. Et pas grand chose d’autre. Je ne suis pas content, parce que je suis content quand je gagne, même si je joue mal. Nous avons eu des occasions claires contre Liverpool. Je ne sais pas si Liverpool a déjà défendu comme ça.»

Salutation avec Klopp

«Ce que les autres pensent qu’il ne valorisait pas autant. Quand tu finis le jeu, je vais vite parce que je ne veux pas de salutations forcées. J’essaie toujours de partir vite, sauf à Liverpool où je l’ai rencontré et salué».

Grouper

«Il a un piège. Au final, je pense que nous allons tous marquer des points ensemble. Rare le match de Porto contre Liverpool. Maintenant, Porto a gagné. Ce sera très bien d’ici à la fin».

Décision VAR

«Je pense toujours la même chose. Le VAR est génial. Cela peut être mieux fait. Autant vous avez vu que c’était criminel, s’il considérait que ce n’était pas criminel, ce n’était pas criminel.

Comment va Griezmann ?

«Putain de. La performance de Griezmann se comprend en regardant le match. Comment le jeu a fonctionné défensivement comme nous le voulions. Ce jeu direct. Il est foutu. Il est clair que l’intention de lui. Semblable au jaune qu’ils ont donné aux Brujas. Il ne le voit pas. Ensuite, il y a l’interprétation de l’arbitre qu’il ne l’a pas vu».