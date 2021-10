Real Madrid : Carvajal se plaint du temps supplémentaire après le match nul

L’équipe, même ainsi, a clairement indiqué que cela ne pouvait pas servir d’excuse car elle aurait dû marquer avant

Carvajal a débuté dans le match nul et vierge entre le Real Madrid et Osasuna, revenant au titre et jouant jusqu’à la seconde mi-temps lorsqu’il a été remplacé. L’équipe des jeunes, après le coup de sifflet final, a analysé le match.

«Le résumé est que l’équipe a tout fait pour gagner mais le manque de succès nous a condamnés et au final nous n’avons pu signer qu’un match nul. Osasuna est une bonne équipe qui a très bien fait défensivement et ils méritent aussi le résultat», a commenté.

De plus, le côté droit a clairement indiqué que le match d’aujourd’hui était la clé en raison du résultat des rivaux directs dans le tableau. «Aujourd’hui était un jour clé pour nous car Séville avait fait match nul et le FC Barcelone avait perdu et nous n’avons pas pu augmenter davantage l’avantage»

Plaintes d’arbitrage

Et en tant que porte-parole du vestiaire, Carvajal n’a pas voulu manquer l’occasion de critiquer la performance de l’arbitre et, selon lui, le peu de temps supplémentaire qu’il a accordé.

«L’arbitre a ajouté 4 minutes alors qu’ils ajoutent normalement 5,6,7. Je ne veux pas que cela soit utilisé comme une excuse loin de là. Je pense que Sergio Herrera n’a perdu que 4 minutes et c’est un peu étrange car dans d’autres terrains ils le font, pour ajouter ce que ça touche, mais ça ne peut pas servir d’excuse car nous aurions pu marquer avant», a déclaré l’équipe de jeunes.

Enfin, il a évoqué son retour sur le terrain : «Je me suis retrouvé très à l’aise en défense et le coach a alors décidé de me changer car c’est vrai que je viens d’une blessure et il faut se doser», a-t-il déclaré.