Real Madrid : Carlo Ancelotti fait une annonce sur Karim Benzema

Impliqué sur les trois buts parisiens, mardi, lors du tranquille succès parisien face à Bruges (4-1), Kylian Mbappé a encore amélioré ses statistiques en Ligue des champions.

Kylian Mbappé n’a pas traîné face à Bruges. Deux minutes – et même moins – lui ont en effet suffi pour débloquer la situation. Un premier but, suivi d’un deuxième quelques minutes plus tard. Et l’ancien Monégasque n’allait pas s’arrêter là puisque peu avant la pause, il ajoutait une passe décisive pour Lionel Messi. Et ce avant de laisser le septuple Ballon d’Or tirer le penalty qu’il avait obtenu une seconde période et permettre au PSG de l’emporter 4-1.

Deux buts, une passe décisive: Kylian Mbappé a donc fait très fort. Une habitude pour le Bondynois en Ligue des champions. Grâce à son doublé, il affiche en effet déjà pas moins de 31 buts en C1, établissant un nouveau record de précocité en la matière. Et sa colonne passe décisives est à l’avenant avec désormais 20 offrandes. De quoi lui permettre d’avoir été décisif à 51 reprises en 51 matches. Il s’agit là aussi d’un record.

Et les comparaisons avec les deux références ultimes de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, donne le vertige. Après ses 51 premiers matches en C1, le Portugais n’affichait en effet que huit buts et huit passes décisives. Quant au désormais septuple Ballon d’Or, s’il a connu des débuts plus prolifiques, il n’en affichait pas moins ‘que’ 25 buts et 6 passes décisives.