Real Madrid : Carlo Ancelotti a fait passer un message clair dans le dossier Eden Hazard

Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a fait une énorme confidence sur la situation d’Eden Hazard.

«(Concernant Eden Hazard et Joao Felix, est-il plus difficile de laisser un joueur sur le banc quand il a coûté 100 millions d’euros ?) Le plus difficile n’est pas de mettre un joueur à 100 millions d’euros sur le banc, mais de mettre un joueur sur le banc. Et si c’est un joueur professionnel, sérieux, c’est encore plus compliqué», a confié Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, ce samedi.