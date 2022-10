Real Madrid – Barça : la réaction de Xavi Hernandez après le Clasico

Xavi Hernández est inquiet. C’est perceptible. Quelque chose dans son équipe a été abîmé après la trêve internationale car son Barça n’est plus aussi létal sur le plan offensif et en défense il souffre trop.

En championnat, il avait su le cacher avec deux victoires âprement disputées contre Majorque et, surtout, contre le Celta, mais en Ligue des champions, les deux matches contre l’Inter étaient déjà un avertissement très clair.

«Le sentiment que j’ai, c’est qu’on est dans une dynamique négative, rien n’en sort. On a la foi, l’estime de soi. C’est le football, heureusement aujourd’hui il n’y avait que trois points. La malchance c’était mercredi», a-t-il déclaré.

L’entraîneur du Barça, bien qu’il ait reconnu qu’ils n’allaient pas bien à nouveau, estime que pendant certaines phases du match, ils auraient mérité quelque chose de plus mais ils ont encore échoué.

«Nous avons eu l’opportunité d’être leaders mais nous sommes repartis les mains vides. Nous avons eu un but très clair de Robert pour égaliser. Nous n’avons pas profité des moments et Madrid l’a fait».

Xavi voulait beaucoup insister sur le message qu’ils sont dans une mauvaise dynamique et qu’il faut changer ça tout de suite car jeudi contre Villareal on doit gagner.

«Il faut se ressaisir et penser à jeudi. Il faut faire une autocritique et savoir qu’on ne va pas bien mais il faut sortir vite de cette dynamique. Il faut changer car ça nous pèse».

L’entraîneur du Barça a déploré le manque de force de son équipe. «On a manqué d’agressivité. Il faut faire des fautes, être plus matures dans le jeu. Ils ont profité de leur moment, c’est une équipe faite. Dommage. Ils nous ont rattrapés.»

Xavi n’a pas caché sa colère face à la défaite mais aussi parce que les erreurs se répètent match après match. Malgré les critiques, il a assuré qu’il ne pointe pas du doigt ses footballeurs.

«Je ne cible pas les joueurs, je suis le responsable. Je suis le capitaine du navire. Si nous parlons de ce qui s’est passé, ce sont des erreurs spécifiques. Nous devons mûrir sur la base des châtaignes.»

D’abord le jour de l’Inter, puis ce qui s’est passé aujourd’hui «On ne fait pas ce qu’on a à faire. Dans le premier, on doit le faire et dans le second, la communication échoue. Il faut aussi être plus efficace et profiter de nos moments, être plus efficace quand on ça ne va pas», a-t-il dit.