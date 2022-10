Real Madrid – Barça : Karim Benzema remporte le duel avec Robert Lewandowski

Karim Benzema a marqué le premier but du Real Madrid, tandis que Lewandowski a manqué le classique. L’attaquant du Barça est venu au désespoir parmi les défenseurs centraux blancs et a exigé un penalty de Cavajal.

Karim Benzema et Robert Lewandowski sont deux des meilleurs attaquants du moment bien qu’ils aient tous les deux 34 ans. Demain, les deux seront protagonistes à Paris.

Le Madridista remportera son premier Ballon d’Or. Les Blaugrana recevront le Trophée Gerd Müller créé par France Football pour honorer la mémoire du buteur qui récompense le meilleur attaquant de la saison dernière en additionnant ses performances pour son équipe et pour sa sélection nationale.

Benzema et Lewandowski ont testé leur force cet après-midi dans la classique, le Français sortant clairement vainqueur. Benzema, déjà remis de sa blessure, a marqué son quatrième but dans cette Ligue, tandis que Lewandowski n’a pas vu de but et enchaînera avec les neuf buts marqués avant le classique.

Le Français a marqué le premier but du Real Madrid en profitant d’un rebond de Ter Stegen, qui avait empêché le but de Vinicius avec son arrêt. Un autre but a été marqué par Benzema dans les premières minutes de la seconde mi-temps, mais cette fois, il n’est pas entré sur le tableau de bord, car il était hors-jeu. Le Français a quitté le Santiago Bernabéu sous une standing ovation dans les dernières minutes.

Lewandowski, quant à lui, a été très bien couvert par Militao et Alaba, recevant à l’occasion des caresses des défenseurs centraux blancs, comme une gifle qui aurait bien pu être une faute. Le Polonais a raté une occasion très nette à la 25e minute après un centre de Raphinha que De Jong n’avait pas atteint.

Le jeu aurait peut-être été hors-jeu s’il s’était soldé par un but. Lewandowski, qui a commis la seule faute du Barça durant toute la première mi-temps, a pu terminer d’une tête juste avant la mi-temps, mais c’était large.

En seconde période, désespéré entre les défenseurs centraux et incapable de trop rentrer dans le jeu, il a commis plusieurs fautes et réclamé un penalty de Carvajal que Sánchez Martínez n’a pas voulu souligner.