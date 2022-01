Real Madrid : Bale revient dans l’équipe après 144 jours

Carlo Ancelotti a démenti la nouvelle selon laquelle Eden Hazard est mécontent de ne pas jouer et a demandé à être sur le marché d’hiver.

«Est-ce que Hazard m’a parlé ? Non. C’est toujours un joueur du Real Madrid, il travaille et il est concentré. Tu n’as pas à penser à autre chose», a déclaré l’entraîneur, en conférence de presse.

Hazard et Bale n’ont pas fait une bonne saison : «C’est vrai que tous les deux ont connu de nombreux revers. Blessures et problèmes. Bale est maintenant de retour et Hazard auparavant. Au bout d’un mois et demi, il va bien physiquement. Je n’ai pas à conseiller Hazard ou qui que ce soit. Il a le caractère et l’expérience pour choisir le meilleur pour lui. Je n’ai rien à dire de plus. Votre qualité peut beaucoup aider l’équipe. Seule la première partie de la saison s’est écoulée et nous avons encore le deuxième tour», a-t-il souligné.

Quant à savoir pourquoi ils n’ont pas joué, l’entraîneur a été clair : «C’est simple, il n’y a rien d’étrange. L’entraîneur, c’est moi et à chaque match, je choisis les meilleurs. Je choisis ceux qui, selon moi, sont les meilleurs pour gagner».