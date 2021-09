Réal Madrid : Ancelotti trouve la formule pour donner du repos à Casemiro

Trouver un remplaçant à Casemiro a été et est l’une des énigmes que les entraîneurs du Real Madrid ont dû résoudre ces dernières années. Le milieu de terrain brésilien n’a pas de remplaçant naturel dans l’équipe et cela signifie que Casemiro a dû jouer presque tout.

Carlo Ancelotti a testé contre Majorque une nouvelle formule pour trouver du relief à Casemiro dans le pivot défensif du Real Madrid. Cette nouvelle formule est le double pivot formé par Valverde et Camavinga qui a fait ses débuts contre Majorque.

Un couple qui a donné au Real Madrid beaucoup de verticalité avec un football plus direct, avec moins de toucher. Les deux joueurs ont un caractère offensif marqué et cela fait beaucoup avancer le Real Madrid.

Ancelotti a Antonio Blanco dans sa chambre, un milieu de terrain plus commun que Camavinga et Valverde et qui a joué ses premières minutes avec Ancelotti contre Majorque.