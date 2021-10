Real Madrid : «Ancelotti nous donne…», Vinicius réagit après son doublé

La Pulga, qui jeudi n’avait pas pu s’entraîner normalement, n’a joué vendredi qu’une seule fois la victoire du PSG et durant ces 45 minutes, il a montré des gestes de douleur.

Lionel Messi a inquiété tout le monde au Paris Saint-Germain et en équipe nationale argentine cet après-midi quand, au PSG- Lille, il a été remplacé à la mi-temps en raison d’au moins une gêne musculaire. Et cela est confirmé par une vidéo qui transcende un certain temps après le match…

Au cours des 45 minutes qu’il a jouées, Messi a ressenti une gêne au niveau des ischio-jambiers de sa jambe gauche et à différents moments, il massait la zone et essayait également de s’étirer.

La fin de la première mi-temps était la limite, et La Pulga ne sortait plus pour jouer la seconde mi-temps : Mauro Icardi entrait à sa place.