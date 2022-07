RDC : au moins 5 manifestants contre la mission de l’ONU tués à Goma

L’Inter Miami est déterminé à devenir l’équipe de référence en MLS. Le groupe co-détenu par David Beckham a un projet ambitieux entre ses mains, qui a commencé il y a des années avec Gonzalo Higuain à la barre et de Miami, ils espèrent qu’à un moment donné ils auront la présence de Lionel Mess i, puisque l’Argentin a a eu quelques démarches auprès de l’institution et les dirigeants espèrent que le joueur finira par pencher pour y terminer sa carrière.

Chaque fois que l’occasion se présente, l’Inter Miami indique clairement qu’il souhaite avoir Lionel Mess i dans son établissement et cela n’a pas fait exception.

Xavier Asensi, directeur général des affaires de l’ Inter et qui a été à un moment donné directeur commercial de Barcelone, a accordé une interview dans laquelle il a de nouveau parlé du désir du club que Messi arrive à un moment donné.

Asensi a commencé par parler du projet ambitieux de l’Inter Miami : «Nous avons trois ans d’histoire, mais tout le monde ici est relativement jeune. Donc, au sein de cet écosystème, le but des propriétaires est que quand on parle de football aux États-Unis, quel que soit me vient à l’esprit Inter Miami.

Avec une bonne gestion, et avec un bon emplacement comme Miami, qui attire l’argent, cela peut se faire. C’est une ville attractive à bien des points de vue : qualité de vie, aspirationnel, fiscalité et culturel.»

Avec l’objectif clair de devenir le joueur le plus puissant de la ligue, l’Inter est clair qu’avoir Lionel Messi serait un grand plus : «La possibilité que Leo Messi arrive à Miami aide beaucoup dans notre projet. De plus, d’autres joueurs très importants dans l’industrie du football considèrent également Miami comme un endroit où aller jouer

David Beckham flirte depuis longtemps avec l’arrivée de Lionel Messi en MLS. L’ancien joueur anglais souhaite plus que tout que l’Argentin porte le maillot de l’Inter Miami, il aurait donc déjà mis un contrat sur la table, que Leo évaluerait pour la fin de sa relation avec le PSG.