RDC : 16 morts dans l’attaque d’une localité dans l’Ouest

Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres sont portées disparues après le passage de puissantes tornades dans le sud des États-Unis, à savoir l’Oklahoma, le Texas et l’Arkansas, selon les autorités locales et des médias.

C’est dans le comté de McCurtain, dans le sud de l’Oklahoma, que ces phénomènes météorologiques violents ont tué un homme âgé de 90 ans, selon le gouverneur de l’État Kevin Stitt, qui a déclaré l’état d’urgence dans les zones touchées.

Plusieurs personnes sont par ailleurs portées disparues, selon un responsable local cité par des médias américains. Les tornades ont aussi touché l’Arkansas et le Texas, où 50 habitations ont été endommagées ou détruites, selon le shérif du comté de Lamar.

Évoquant dix personnes hospitalisées, dont deux dans un état grave mais stable, les services du shérif ont indiqué dans un communiqué sur Facebook qu’il n’y avait «pas de morts pour l’instant».

En Oklahoma, des équipes de secours et des générateurs électriques sont en route vers la ville d’Idabel, environ 7000 habitants, qui semble particulièrement touchée, a tweeté le gouverneur Kevin Stitt. Les États-Unis sont régulièrement touchés par des tornades, en moyenne autour de 1300 par an, et la majorité au printemps.

En décembre 2021, plusieurs dizaines de ces phénomènes météorologiques extrêmes avaient ravagé cinq États du centre des États-Unis, principalement l’ouest du Kentucky, et fait au moins 79 morts.

Avec AFP