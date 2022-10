RDC : 11 morts lors d’un concert de Fally Ipupa à Kinshasa

Georgina Rodriguez n’a pas eu une année facile, car il y a seulement six mois, elle a dû vivre une expérience douloureuse en tant que mère, en perdant l’un des jumeaux qu’elle attendait avec son partenaire, le footballeur Cristiano Ronaldo.

Malgré cela, le mannequin ne s’est pas arrêté et a essayé d’avancer de la meilleure façon possible, en se concentrant à la fois sur son rôle de mère et sur sa vie professionnelle, ainsi que sur sa routine d’exercice axée sur le maintien de sa silhouette.

L’attaquant portugais et partenaire de Rodríguez envisage de jouer une saison de plus avec Manchester United, la star de la télévision a donc pris la décision de profiter au maximum de son séjour dans la ville du nord de l’Angleterre, bien que beaucoup aient dit qu’il voulait retourner vivre en Espagne.

Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il a arrêté de s’entraîner au quotidien, comme il est d’usage, comme il l’a montré dans l’un de ses derniers posts Instagram.

Dans ce réseau social, Georgina Rodriguez a publié un carrousel de photos qui montrent comment elle se maintient en pleine forme. Certaines des poses qu’il prend sont un exemple de tout ce que son corps travaille, d’autant plus qu’elles montrent la façon dont il étire ses jambes, tout en gardant un poids énorme chargé dans ses bras.

La protagoniste de l’émission de téléréalité ‘Soy Georgina’ pose en gardant un visage sérieux et une concentration directe sur sa tâche. Cette image a déjà reçu plus de deux millions de «j’aime» et des dizaines de commentaires qui célèbrent les capacités physiques de la célébrité.

Cristiano Ronaldo a joué peu de matchs dans cette nouvelle saison régulière. Pourtant, Georgina et ses enfants n’ont pas cessé de se rendre régulièrement au stade d’Old Trafford pour montrer tout leur soutien à la star du football.

Pour cette raison, le 16 octobre dernier, Rodríguez et ses quatre enfants aînés ont assisté à l’un des matchs décrits comme les plus «décevants» des «diables rouges», un match nul et vierge contre Newcastle, qui a fait courir la rumeur si le footballeur le ferait faire son transfert à Chelsea ou Arsenal à Londres. «En route pour voir papa», Georgina a également publié avec enthousiasme