Raphinha révèle : «Nous avons déjà dix danses préparées pour chaque match…»

L’Argentine fera ses débuts ce mardi face à l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. À la veille du match, il réaffirme que ce mondial est probablement le dernier de sa carrière.

Messi était la nouveauté du jour pour avoir travaillé différemment avec le groupe à l’entraînement. Cependant, le capitaine de l’Albiceleste a confirmé lors d’une conférence de presse qu’il s’agissait d’une précaution et qu’il était prêt à débuter le premier match de son équipe.

«Je me sens très bien physiquement, j’arrive à un grand moment physique et personnel. Je me suis entraîné séparément l’autre jour parce que j’ai eu un coup et par précaution, mais rien d’anormal», a-t-il déclaré pour rassurer la presse. Concernant sa participation, il confirme que c’est la dernière.

«C’est une autre période de l’année, je me suis toujours senti bien et à l’aise plus j’ai joué, jusqu’au début de la Coupe du monde. Je n’ai rien fait de spécial, j’ai pris soin de moi comme toute ma carrière, c’est probablement ma dernière Coupe du monde, et la dernière chance de réaliser ce grand rêve».