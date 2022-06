Raphinha : l’incroyable raison pour laquelle il quitte Barcelone, son destin serait Arsenal

Les relations entre Barcelone et l’une des meilleures institutions de la Premier League seront très intenses cette pause estivale. Cela tient au fait que tant du côté de l’institution blaugrana que du club racheté par le consortium dirigé par Todd Boehly, il y a des intérêts croisés

Le nouveau propriétaire du club londonien n’a rien pu faire pour conserver Antonio Rüdiger, qui a signé au Real Madrid, ni pour conserver Andreas Christensen, qui jouera au Barça, mais continue de travailler pour éviter de nouvelles fuites indésirables.

Les deux principaux sont ceux des parties espagnoles. César Azpilcieta et Marcos Alonso sont tous deux des cibles pour le Barça, car ce sont des joueurs aux performances immédiates et ils ne coûteraient pas cher, car il ne leur reste qu’un an à leur contrat.

Même si Chelsea veut les retenir tous les deux, ils travaillent aussi sur le scénario que ce ne soit pas le cas, et pour le latéral gauche, justement, ils ont jeté leur dévolu sur un joueur du Barça, avec plus d’avenir que de présent.

Car depuis quelques années les Londoniens suivent de près l’évolution d’Alejandro Balde. A 18 ans, l’ailier hispano-dominicain a commencé à montrer sa tête en équipe première, mais on s’attendait à ce que Xavi puisse lui accorder plus de minutes.

Bien qu’il ait raté quelques mois en raison d’une blessure, de fin janvier à fin mars, Xavi ne lui a accordé que 91 minutes. Tout le match à Getafe, sans aucun enjeu, et la dernière minute à domicile contre Elche ont été l’expérience limitée de Balde avec Xavi.

De plus, l’insistance de l’entraîneur sur la nécessité de signer Marcos Alonso, ou alternativement Grimaldo, montre qu’il ne croit toujours pas Balde. Ainsi, Chelsea pourrait s’en emparer sans même mettre un seul euro.