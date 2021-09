Raphaël Varane explique enfin la raison de son départ du Real Madrid pour Manchester United

Quelques semaines après avoir déménagé à Manchester United, Raphaël Varane est revenu sur son transfert en expliquant qu’il avait un réel besoin de relever un nouveau challenge, preuve qu’il avait un peu fait le tour au Real Madrid.

«J’en avais besoin, je pense que c’est un ressenti personnel. Besoin d’avoir un nouveau challenge, besoin de vivre d’autres émotions. Mon parcours à Madrid a été exceptionnel, au-dessus de toutes les attentes qui avaient pu être fixées. Je repars sur une nouvelle aventure avec une autre atmosphère dans les stades, une autre façon de tailler, de jouer au foot. Et c’est ce qui va me pousser à ne pas rester dans ma zone de confort, et à continuer à progresser, à essayer d’être encore plus complet et d’avoir une carrière encore plus remplie», a expliqué Raphaël Varane dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche.

Après dix ans passés au Real Madrid, Raphaël Varane a pris la décision de quitter le club de la capitale espagnole cet été avec lequel il a tout gagné