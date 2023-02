Raphaël Varane annonce sa retraite internationale : la réaction de Didier Deschamps

Après que Raphaël Varane a annoncé sa retraite internationale, le sélectionneur de l’Equipe de France a pris la parole par l’intermédiaire d’un communique de presse. Si Didier Deschamps a tenu à saluer les performances du défenseur français, il semble tout de même regretter cette décision tout à fait inattendue.

Pour Didier Deschamps, le coup a sans doute été rude. Ce jeudi 2 février, Raphaël Varane a en effet rendu public son choix de renoncer au maillot de l’Equipe de France par l’intermédiaire d’un message posté sur Instagram.

À 29 ans, le joueur de Manchester United faisait partie des cadres du vestiaire français depuis la victoire de 2018. On imaginait d’ailleurs que le natif de Lens pouvait récupérer le brassard de capitaine laissé libre par Hugo Lloris mais il n’en sera rien.

Dans la foulée de l’annonce du natif de Lille, Didier Deschamps a réagi par la voix d’un communiqué de presse dont RMC se fait l’écho.

«Raphaël m’a appelé il y a quelques jours pour m’expliquer qu’il souhaitait mettre un terme à sa carrière internationale. C’est un garçon intelligent, qui sait prendre le temps de la réflexion, peser le pour et le contre avant de trancher.

Sans entrer dans le détail de notre échange, Raphaël estime être arrivé au bout de son aventure avec l’Équipe de France», a ainsi expliqué le technicien français au cours de ce texte.

«Après Blaise Matuidi, Steve Mandanda et Hugo Lloris, Raphaël est le quatrième champion du monde 2018 à prendre sa retraite internationale. Alors que nos chemins se séparent, je voulais saluer son honnêteté, son engagement sans faille pour le maillot bleu.

Raphaël a joué un rôle central sur et en dehors du terrain durant la dernière décennie. J’ai pris énormément de plaisir à être son entraîneur et je sais que c’est aussi le cas pour l’ensemble de mon staff. Je lui souhaite le meilleur épanouissement et le meilleur bonheur possibles», a ensuite conclu Didier Deschamps.

Loin d’accabler son ancien protégé, l’ancien entraineur de l’OM n’a cependant pas caché une certaine amertume après ce choix inattendu.

«J’ai vécu une situation un peu similaire à la sienne, je comprends ses arguments et respecte sa décision même si elle peut sembler regrettable au regard de tout ce qu’il a pu faire avec la sélection jusqu’à la Coupe du monde durant laquelle il s’est comporté, de bout en bout, comme le leader que l’on connaît».