Ramos révèle : «Je le jure. J’ai joué avec Cristiano, Benzema et contre Messi mais…»

Sergio Ramos n’a jamais eu de problème pour exprimer son appréciation de la qualité et de l’héritage formidable que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont construit à l’époque actuelle.

Cependant, le génie argentin et la légende portugaise ne sont pas les seuls joueurs offensifs admirés par l’expérimenté défenseur espagnol.

Pendant plusieurs années, l’ancien capitaine du Real Madrid a été sollicité pour organiser une Dream Team de 5 joueurs. Et là, en plus de confirmer qu’il est un éternel fan de Fernando Hierro et de Paolo Maldini au niveau défensif, il a fait trois choix offensifs très particuliers.

Pour son équipe idéale, Ramos a sélectionné la force de Ronaldo Nazário, la vitesse de Claudio Caniggia et les ressources de Rivaldo.

«Équipe de rêve de 5 ? L’un serait (Paolo) Maldini et un autre serait Fernando Hierro. (Aussi) Ronaldo, Claudio Caniggia et, enfin, Rivaldo», a souligné l’actuel défenseur du Paris Saint-Germain, dans une dynamique (2016) recueillie sur la chaîne YouTube de l’UEFA.