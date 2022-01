Ramos, Messi… : Zidane dévoile son onze de rêve classe avec un international ivoirien

Dans une dynamique organisée par Canal+, Zinedine Zidane a dû composer son XI idéal avec des joueurs actuels.

Le génie français et ex entraîneur du Real Madrid mettrait en place son équipe avec une formation 4-2-3-1 et, comme prévu, la plupart des joueurs sont issus de l’effectif des Merengues. Zizou, malgré la rivalité avec le FC Barcelone, a inclus quelques joueurs du club.

Le onze idéal de Zidane

Gardien de but : Iker Casillas

Défenseurs : Marcelo, Sergio Ramos, Pepe et Dani Alves.

Milieux de terrain : Yaya Toure et Luka Modric

Attaquants : Cristiano, Messi, Ibrahimovic et Benzema

En plus du XI idéal, Zinedine a envisagé des joueurs pour le banc. Manuel Neuer serait le deuxième gardien de but ; Philipp Lahm et Raphaël Varane seraient les remplaçants de la défense ; Ribéry, Iniesta et Pogba seraient les alternatives de Zidane pour le milieu de terrain ; et El Kun et Hazard seraient les attaquants de remplacement.