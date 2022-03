Ralf Rangnick refuse de jeter de l’huile sur le feu : «Je n’ai pas demandé à Cristiano Ronaldo…»

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, Edouard Mendy a avoué à des jeunes joueurs du RC Argenteuil le nom de l’attaquant le plus redoutable qu’il a eu à croiser.

Comme beaucoup d’amateurs de football, Edouard Mendy a beaucoup d’admiration et d’estime pour Karim Benzema. En fait, le portier international sénégalais l’a souligné lorsqu’on lui a demandé l’identité du meilleur attaquant qu’il a jusque-là affronté dans sa carrière en tant que gardien de but. Le Champion d’Afrique a été clair et très précis sur sa réponse.

«L’attaquant le plus fort que j’ai affronté ? Je pense que c’est Benzema. À l’heure actuelle, avec Lewandowski et Mbappé, c’est l’un des meilleurs attaquants du monde. Il tient le Real Madrid depuis de nombreuses années maintenant. On a l’impression que plus l’âge, plus il se bonifie. Honnêtement, je pense qu’il est le meilleur attaquant que j’ai affronté », a fait savoir Mendy.

Si Edouard Mendy a vu juste ? En tout cas, il but que lui a mis Benzema en demi-finale aller de Ligue des Champions la saison dernière et les excellentes prestations de l’attaquant français depuis plusieurs années semblent donner raison au portier sénégalais.

En revanche, El Nueve du Real Madrid a vu des flammes de Mendy durant leur double confrontation.