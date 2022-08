Ralf Rangnick aurait conseillé à Chelsea de ne pas signer Cristiano

Le nouveau propriétaire de Chelsea serait même intéressé par la signature de Cristiano Ronaldo, mais l’ancien manager de Manchester United, Ralf Rangnick, les aurait prévenus de ne pas signer le portugais.

Selon le Daily Mail, Rangnick aurait parlé à l’entraîneur des bleus, Thomas Tuchel, et averti son compatriote de ne pas aller de l’avant avec la signature du buteur portugais. L’ancien entraîneur des Red Devils serait une personne insatisfait face aux qualités de Ronaldo lors de son passage à Old Trafford. Chelsea est toujours à la recherche d’un meilleur buteur et aura tourné son attention vers Aubameyang qui évolue actuellement avec le FC Barcelone.