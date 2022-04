Rage et indignation : Cristiano Ronaldo explose après avoir taquiné son fils

Cristiano Ronaldo est l’un des joueurs les plus populaires au monde et, malgré le fait que grâce à sa renommée, il peut gagner des revenus millionnaires et mener une vie privilégiée, à plus d’une occasion, il a eu de mauvaises expériences avec l’interaction entre les fans et son famille.

Pour Cristiano, rien n’est plus important que le bien-être de ses quatre enfants, qui, bien qu’ayant été exposés à la célébrité dès leur naissance, ont un accès très limité à la technologie et aux réseaux sociaux.

Dans le cas de Cristiano Jr., son fils aîné, la situation est un peu plus compliquée, car, à 11 ans, il a déjà commencé à suivre les traces de son père et, inévitablement, est devenu un personnage public qui, bien qu’étant viral sur réseaux sociaux, il n’a pas de comptes officiels sur ordre de son père.

En fait, le dernier affrontement entre Cristiano Ronaldo et ses fans a été généré à la suite des mauvais commentaires que son fils aîné a reçus sur le profil Instagram de Maria Dolores Aveiro, qui a mis en ligne des photos sur lesquelles le jeune homme portait une chaussure très particulière qui n’a pas été apprécié par certains utilisateurs.

Voici comment Cristiano Ronaldo a répondu à ses fans

Les chaussures Adidas Yeezy Foam Runner ont été à l’origine de la discorde entre Cristiano et ses fans, car, bien qu’elles soient une chaussure chère et exclusive, beaucoup considèrent qu’elles ne sont pas très esthétiques, ce qui a ridiculisé le garçon.

«Il porte ce qu’il veut, pas ce que vous dites. Ces chaussures ne sont pas pour celui qui veut, elles sont pour celui qui peut», a écrit Cristiano Ronaldo sur le profil Instagram de sa mère.