Rafael Nadal : «Aujourd’hui, une grande figure du sport mondial décède à nouveau…»

Le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal, détenteur du record de titres du «Grand Chelem», a réagi aujourd’hui au décès de l’ancien footballeur Pelé, âgé de 82 ans, affirmant que c’était «un jour triste pour le monde du sport».

«Aujourd’hui, une grande figure du sport mondial décède à nouveau. C’est un triste jour pour le monde du football, pour le monde du sport. Son héritage sera toujours avec nous», a écrit Nadal sur Instagram.

De Sydney, en Australie, Nadal s’est avéré bien informé sur la carrière de Pelé, le seul triple champion de l’histoire du football, même s’il a reconnu ne l’avoir jamais vu en action.

«Je ne l’ai pas vu jouer, je n’ai pas eu cette chance, mais on m’a toujours appris et dit qu’il était le roi du football», a écrit le joueur de tennis espagnol, terminant : «Repose en paix ! Le roi !».

La publication de Nadal est accompagnée d’une photo de Pelé célébrant un but, un geste qu’il a répété plus de 1 000 fois au cours d’une carrière unique.

Pelé, né le 23 octobre 1940 dans la ville de Três Corações, dans le Minas Gerais, était le seul footballeur triple champion du monde, en 1958, 1962 et 1970, a marqué 77 buts en 92 sélections pour l’équipe nationale brésilienne et a joué pour le club brésilien Santos et par Cosmos, des États-Unis.

Il a également été ministre des Sports dans le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 et 1998 et a été élu sportif du siècle par le Comité international olympique (1999) et footballeur du siècle par la FIFA (2000).