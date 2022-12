Rafael Nadal a surpris tout le monde en avouant quelle est sa nourriture interdite

Rafael Nadal est l’un des joueurs les plus importants du tennis et aussi l’un des plus grands vainqueurs, avec 22 titres du Grand Chelem et 14 titres remportés à Roland Garros.

Rafa, qui a traversé cette année une année spéciale après la naissance de Rafael, son fils avec Xisca Perelló, est maintenant revenu à l’actualité.

Cependant, Nadal fait la une des journaux non pas pour avoir remporté un nouveau titre, mais pour une raison très particulière liée à son alimentation.

Le joueur de tennis espagnol a avoué quelle est la nourriture qu’il lui est interdit de manger et que Xisca Perelló l’aide à ne pas être tenté de la manger.

Selon Nadal, qui a récemment engendré son premier enfant avec Xisca, a commenté, la nourriture qu’il ne peut pas manger, ce sont les olives.

Bien que les olives soient bonnes pour la santé, c’est quelque chose que Rafa aime beaucoup et, pour cette raison, il en consommait souvent de grandes quantités. C’était la raison pour laquelle ils recommandaient de ne plus manger.

«J’adore manger des olives. Oui, elles sont saines, mais peut-être pas, si vous en mangez autant que moi», ont déclaré le joueur de tennis espagnol dans une interview qu’il a accordée à un média américain. C’est pourquoi Xisca l’aide aux repas pour que Nadal ne soit pas tenté de manger.

Comme le recommande le joueur de tennis, l’un des aliments qu’il consomme le plus souvent pour maintenir son alimentation est l’huile d’olive, qui est très saine. Cependant, l’olive, dérivée de l’olivier, est interdite. Le joueur a déclaré que Xisca le surveillait pour qu’il n’en fasse pas trop.

La sincérité de Nadal lorsqu’il parle de son fils

Rafael Nadal a terminé sa tournée en Amérique latine et n’a pas manqué de parler de sa nouvelle facette de père, après la naissance de son premier enfant avec sa femme Xisca Perello.

Le joueur de tennis espagnol a été très sincère lorsqu’il a évoqué son nouveau rôle de père et a laissé des déclarations importantes.

Nadal, qui a été éloigné de Xisca et de son fils pendant quelques jours, a avoué : «Tous les changements nécessitent un processus d’adaptation pour continuer à mener sa vie aussi normalement que possible.»

C’est pourquoi Rafa a dû s’adapter. «D’une certaine manière, puisque c’est le premier, il y a plus d’inquiétude et d’attention que ce qui se passe quand il y a plus d’enfants», a-t-il conclu.