Rafa Nadal : le tennisman a enfin confirmé ce qui était déjà un secret de polichinelle

De manière totalement surprenante, Gerard Piqué a annoncé il y a quelques semaines sa retraite du FC Barcelone, même si ce qui n’était pas tout à fait clair, c’est qu’il mettra un terme à sa carrière de footballeur. Depuis lors, différentes spéculations ont commencé à être faites et plus en tenant compte de son divorce avec Shakira.

Depuis un certain temps, il y a eu des spéculations sur la possibilité que Gerard Piqué se lance dans une aventure en Major League Soccer, plus précisément à l’Inter Miami, et cela a commencé à se renforcer sachant que Shakira emmènera Sasha et Milan dans la ville américaine.

Enfin, dans les dernières heures, «Informalia» a confirmé dans les dernières heures que Gerard Piqué ne se déplacerait pas à Miami . Une source proche a assuré que malgré les liens avec l’équipe dirigée par David Beckham, il n’y a aucune chance qu’il passe en MLS.

«Cela n’arrivera pas. Il ne signera pas à l’Inter Miami . C’est vrai que le directeur technique est un de ses amis parce qu’il était au Barça, mais l’intention de l’ex-footballeur n’est pas d’être là plus que le temps qu’exige la garde à vue», a précisé la source, donc Gerard Piqué ne sera à Miami occasionnellement. «Il ne signera pas pour l’Inter Miami.»

L’accord avec Shakira

Au cours des dernières heures, une clause secrète dans l’accord de divorce a été révélée où Shakira a établi comme condition que Gerard Piqué ne vit pas à Miami, où elle s’installera avec Sasha et Milan, et qu’elle ne peut rester que pendant les 10 jours établis dans l’accord de visite et de garde.