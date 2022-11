Rafa Nadal : le célèbre tennisma révèle ce qui l’excite au maximum

Rafa Nadal termine une année plus que spéciale pour lui à tous points de vue. Il a réussi à devenir le joueur de tennis avec le plus de tournois du Grand Chelem remportés dans toute l’histoire, montrant un tennis extrêmement brillant, surmontant même des blessures, ce qui le rend plus méritant.

Au-delà du sport et du tennis, Rafa Nadal a vécu sa plus grande et plus importante émotion dans sa vie privée avec Xisca Perelló . C’est qu’après une vie ensemble le couple a décidé qu’il était temps d’agrandir la famille et c’est pourquoi ils sont partis à la recherche d’un enfant.

Bien qu’il y ait eu quelques complications dans la grossesse de Xisca, la petite est née sans problème. Rafa Nadal est assez jaloux quand il s’agit de parler de sa vie privée, même si petit à petit il s’ouvre pour commenter ce qu’il ressent, et finalement il a fini par devenir émotif en parlant de son enfant.

«C’est une nouvelle étape, belle et différente. Un nouveau monde, avec une pression très différente de savoir qu’une personne dépend de vous, mais bon, tout comme tous ceux qui ont eu des enfants», a commenté Rafa Nadal, qui pour la première fois ressent la sensation d’être père.

Profiter et apprendre

Enfin, Rafa Nadal a fini par expliquer qu’il n’est pas différent des autres familles et qu’il essaie de se faire plaisir.

«Ce n’est pas différent pour moi que pour tout le monde. Nous souffrons tous pour nos enfants, nous essayons de les rendre aussi bons que possible. En ce sens, apprendre aussi. C’est la première fois, et j’essaie de profiter au maximum de cette nouvelle étape de ma vie», a-t-il conclu.