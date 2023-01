Rafa Nadal et Xisca Perello ont enfin confirmé ce que tout le monde soupçonnait

Rafa Nadal et Xisca Perello ne s’amusent pas, après avoir appris les résultats des études physiques du joueur de tennis qui indiquent une période de récupération de six et huit semaines. Beaucoup spéculent sur sa fin et sur une nouvelle direction pour le couple. Au cours des dernières heures, ce qui avait tant couru s’est confirmé.

Tony Nadal et McEnroe ont tous deux indiqué que Rafa Nadal avait le potentiel de jouer à Roland Garros cette année.

«Il est question qu’il puisse prendre sa retraite après cette compétition ou qu’il jouera encore de nombreuses années. Il a traversé beaucoup de choses», a déclaré John Patrik McEnroe. Cependant, le joueur de tennis a un autre chemin projeté loin du tennis.

Rafa Nadal est acclamé pour occuper des fonctions publiques, de nombreux fans s’attendent à ce que le joueur de tennis soit président et Xisca Perello, la première dame.

Une plateforme numérique recueille des signatures pour y parvenir. On ne sait pas encore s’il aura un poste politique, ce que l’on sait, c’est qu’il pourrait présider un club important du pays.

Selon «Diario Córdoba», le mari de Xisca Perelló pourrait être le prochain président du Real Madrid quand il arrêtera de jouer au tennis. À cet égard, Florentino Pérez a déclaré : «Rafa Nada serait un choix magnifique pour le président du Real Madrid».

D’autres plans

Rafa Nadal assure son avenir en dehors du tennis et, aussi, une belle vie à son fils, c’est pourquoi il investit dans plusieurs entreprises, dont un restaurant avec Cristiano Ronaldo et aussi, dans peu de temps, il emménagerait avec Xisca Perelló et son fils dans un manoir à Porto Cristo pour quatre millions d’euros.