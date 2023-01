Rafa Nadal confirme le pire et sa femme Xisca Perello fond en larmes

L’Open d’Australie 2023 a été une très mauvaise boisson pour Rafa Nadal depuis sa chute inattendue au deuxième tour face à Mackenzie McDonald. Bien qu’il ait essayé jusqu’au bout, l’Espagnol a commencé à ressentir une gêne physique dont il ne pouvait se remettre à aucun moment.

Une fois de plus, les blessures empêchent Rafa Nadal de continuer à écrire son histoire de manière normale, et bien qu’il soit le plus grand vainqueur du Grand Chelem, il se sent à nouveau frustré. Une fois le match terminé, il était totalement dévasté par cette situation douloureuse.

«J’ai remarqué quelque chose dans la hanche et c’est fini. Il avait remarqué quelque chose les jours précédents mais rien de tel qu’aujourd’hui. J’ai des antécédents de problèmes de hanche qui m’ont obligé à suivre un traitement dans le passé», a commenté Rafa Nadal, expliquant le cas.

Enfin Rafa Nadal a révélé tout ce qu’il ressent en ce moment. «Je suis fatigué et frustré d’être en voie de guérison après des blessures pendant une grande partie de ma carrière. Mais je l’ai toujours accepté. Je ne peux pas dire que je ne suis pas brisé mentalement car je mentirais. Je peux venir ici et dire que la vie est fantastique et qu’il faut rester positif, mais je ne vais pas le faire maintenant», a déclaré l’Espagnol.

L’angoisse de Xisca Perello

Alors que Rafa Nadal avait l’air brisé, Xisca Perelló était dans les tribunes visiblement désolée pour son mari et n’a pas pu retenir ses larmes. Pendant ce temps, l’Espagnol a été clair sur sa situation.

«Je ne suis ni pessimiste ni optimiste, en ce moment je suis prudent, nous devons attendre et voir ce que disent les médecins. Il n’y a pas d’autre choix que d’accepter les choses comme elles viennent, je n’ai jamais fait de folies pour vouloir rentrer plus tôt. J’espère que ce ne sera pas long, je ne demande que ça», a-t-il conclu.